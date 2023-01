Alberi caduti e case senza luce, domenica condizionata dal maltempo: 74 interventi dei Vigili del fuoco

Il maltempo continua a creare disagi in tutto il riminese. A causa di alberi caduti si registrano in alcune vie anche problemi con la linea dell'elettricità, come nel caso di via Giangi dove un pino si è abbattuto sui cavi dell'elettricità. Si è resa necessaria la chiusura della via al traffico. Ma durante la giornata molti gli episodi simili. Sono 74 gli interventi dei Vigili del fuoco svolti sino ad ora ai quali si aggiungono 14 interventi ancora da svolgere, una ventina quelli della Polizia locale e 7 quelli delle squadre di volontari della protezione civile sul territorio comunale. Gli interventi sono concentrati soprattutto nella zona di Covignano, oltre ad alcune situazioni in altre zone della città come in via Mantegazza, in via Castellacci, via Raticosa, via Tomasetta, via Giangi, via Grotta Rosa dove sono intervenute le squadre della polizia locale, dei vigili del fuoco e della protezione civile per rimuovere gli alberi caduti.

I vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto per la caduta di diversi alberi e per i danni causati dal vento della notte con raffiche di vento intorno alle ore 3:00-4:00 che hanno raggiunto punte di 90-100 km/h con valori medi intorno ai 60-70 km/h. I valori massimi si sono registrati lungo la costa al passaggio del minimo depressionario (vortice ciclonico).