Alberi, infrastrutture verdi, biodiversità: quarta conferenza del Piano Territoriale

Venerdì 18 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, si terrà la quarta e ultima conferenza online del Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia di Rimini. Si parlerà di Alberi, Infrastrutture Verdi, Biodiversità, Servizi ecosistemici.

“Il capitale naturale è una straordinaria risorsa strategica per l'attrattività del nostro territorio - afferma Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini - e il PTAV è lo strumento con cui ripensare un sistema territoriale di infrastrutture verdi per la salute pubblica e la resilienza dei territori, ma anche per il valore economico e sociale generato dai sistemi naturali e dagli alberi, così prezioso per l’attrattività e per l’economia urbana. Durante la quarta e ultima conferenza cercheremo di capire qual è lo stato di salute degli habitat naturali e della biodiversità nella provincia di Rimini, come stanno i nostri boschi e le aree naturali e come possiamo potenziare e integrare le infrastrutture verdi nei processi di rigenerazione delle nostre città e territori.

Sono previsti contributi di:

Fabio Salbitano, esperto di alberi e boschi, tra i promotori del primo forum mondiale sulla forestazione urbana organizzato dalla FAO, professore dell’Università di Firenze

Filippo Magni, esperto di pianificazione ambientale dello IUAV di Venezia

Silvia Mazzanti dell’Ufficio di Piano del Comune di Ferrara illustrerà come si possono valutare i benefici del verde urbano con particolare attenzione a quelli di regolazione del clima e delle emissioni, ma anche come contribuiscono alla salute dei cittadini e alla creazione di socialità

Elisa Spada, assessora del Comune di Imola, parlerà del progetto integrato delle infrastrutture verdi ai percorsi ciclabili nell’ambito di politiche per la rigenerazione urbana e la riduzione delle emissioni sul territorio comunale.

Modera l’incontro Luisa Ravanello di Arpae - Centri di educazione alla sostenibilità.

All’incontro possono partecipare tutti gli interessati: esperti, cittadini, associazioni, docenti, studenti, professionisti, tecnici comunali, chiunque sia interessato alle politiche di trasformazione del territorio, delle aree interne e dei piccoli comuni come delle città della costa.

Le conferenze si svolgeranno in digitale. È richiesta la registrazione: https://ptav-rimini-incontri.eventbrite.it