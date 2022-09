Alberi pericolanti dopo la tempesta. "Intervenite con la manutenzione prima che capiti un incidente"

Il segretario di Rinascita Civica, Gabriele Colonna, segnala la presenza di alberi pericolosi nella zona di Vergiano Borgo dei Ciliegi. E sollecita un pronto intervento per prevenire possibili incidenti. "Ci sono giunte diverse segnalazioni da parte di residenti sulla estrema pericolosità degli alberi presenti in piazza Cavallari. Le segnalazioni riguardano la presenza di alcune ramificazioni che, a causa della recente perturbazione caratterizzata dalla presenza e persistenza di forte vento sommata alla scarsa cura e manutenzione, sono pericolanti e alcune sono addirittura in procinto di staccarsi e cadere al suolo - scrive Rinascita Civica -. La zona in cui si trovano gli alberi è normalmente frequentata da residenti e persone di passaggio, vista anche la presenza di un bar nelle immediate vicinanze, come da mamme con bambini al seguito o trasportati nei passeggini che si intrattengono nell’area per trascorrere il proprio tempo libero ma la presenza di questi rami danneggiati rappresenta un grande motivo di preoccupazione nonché una reale situazione di alta pericolosità".

E aggiunge: "Nonostante la situazione sia già stata segnalata, ci dicono alcuni residenti, a oggi ancora nessuno è intervenuto. Non è la prima volta che ci troviamo a segnalare situazioni spiacevoli e pericolose nella zona, ricordo che nell’ultimo anno ci siamo trovati costretti prima a fare da portavoce per i cittadini della zona a causa della scarsa manutenzione al verde proprio per l’assenza di potatura di questi alberi e successivamente a riguardo dello stato di salute del vicino parco in via Don Natale Villa in totale stato di abbandono dove vi erano presenti giochi danneggiati altamente pericolosi per i bambini, ma nonostante questo continuiamo a rilevare che le zone lontane dal palazzo del potere vengono sovente dimenticate dalla amministrazione pubblica. Senza indugiare oltre, e prima che possa accadere l’irreparabile, esortiamo ad intervenire urgentemente per il ripristino della sicurezza della piazza".