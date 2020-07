Albero crolla all'improvviso travolgendo i fili della luce e un'auto in sosta

Il crollo improvviso di un'albero, nella prima serata di mercoledì, ha provocato non pochi danni facendo poi intervenire i vigili del fuoco per ripristinare la situazione. L'allarme è scattato intorno alle 21 in via Portofino, all'altezza del civico 20 a Riccione, dove il pino di grosse dimensioni ha ceduto rovinando a terra e travolgendo i cavi dell'energia elettrica e un'auto in sosta. Oltre a far rimanere diverse abitazioni senza luce, l'albero ha danneggiato seriamente il veicolo. L'intervento del personale del 115 è andato avanti fino a dopo le 23 per riallacciare la corrente e liberare l'auto e si è concluso completamente solo nella mattinata di giovedì.

