Albero crolla nel parcheggio, completamente distrutta una vettura in transito

Momenti di paura per un automobilista che, nella mattinata di venerdì, si è visto crollare il tronco di un pino sulla propria vettura. Una tragedia sfiorata dopo che l'albero ha completamente distrutto l'abitacolo col suo occupante che ne è uscito con lesioni di poco conto. Il crollo è avvenuto intorno alle 9.30 nel parcheggio di viale Vittorio Emanuele II, a Riccione, a pochi passi dal municipio della Perla Verde. L'auto, una Chrysler, stava per immettersi sulla strada principale quando all'improvviso le radici della pianta hanno ceduto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, oltre agli agenti della Municipale, che hanno soccorso l'automobilista. L'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, per sicurezza è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso. Il personale del 115 ha quindi provveduto transennare la zona e a mettere in sicurezza la pianta.