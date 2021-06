Alberta Ferretti e Francesco Aquila all'inaugurazione del Terrazza Cotarella

Ha inaugurato domenica Terrazza Cotarella, il rooftop del Gustavino affacciato sul lungomare di Riccione, nel tratto che va da viale Ceccarini al porto canale. Il locale asce da una bella amicizia tra le due famiglie Cotarella e Leardini e da una visione imprenditoriale condivisa che le vede in continuo fermento, sempre alla ricerca di novità che mirino all’eccellenza dei servizi offerti. “Da anni siamo estimatori di questa cantina e utilizziamo in tutte le nostre strutture i loro vini, prodotti di indiscutibile fascino, che nascono in una terra di lunghe tradizione vinicole” afferma Vincenzo Leardini. La collaborazione ha avuto il suo banco di prova lo scorso anno nella serata di gala per la presentazione del vino Sorè, con un’indimenticabile cena curata dallo chef Cracco, che si è trasformata in uno degli eventi più esclusivi dell’estate. “Conosciamo la Famiglia Leardini da anni “ dice Dominga Cotarella “ E da sempre apprezziamo la professionalità e lo spirito imprenditoriale . Per questo motivo abbiamo deciso di consolidare questa nostra sinergia dando vita al progetto Terrazza Cotarella . Un luogo magico in una città magica ,Riccione , che da sempre ci accoglie con entusiasmo regalandoci grandi opportunità “ . La terrazza del Gustavino, ora Terazza Cotarella, è uno spazio polivalente che gode di una posizione veramente privilegiata; a pochi passi da piazzale Roma anima di tantissima musica live e dei concerti più acclamati della stagione, è di fronte al mare, alla passeggiata e agli eventi più mondani della sera. È lo spazio perfetto per gli aperitivi al tramonto, party privati sotto le stelle, ma anche celebrazioni, conferenze stampa e presentazioni di libri.