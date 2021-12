Alberto Oppi, Coordinatore Capo della Polizia di Stato, nuovo segretario generale del Silp Cgil

Giovedì mattina, l’assemblea generale del Sindacato di Polizia SILP CGIL Rimini ha eletto all’unanimità Alberto Oppi, Coordinatore Capo della Polizia di Stato, quale Segretario generale. Oppi dichiara che “nel segno della continuità, la nuova Segreteria lavorerà a tutela dei lavoratori del comparto sicurezza, non tralasciando l'aspetto sociale e di vicinanza alla popolazione che il nostro ruolo ci impone. In una fase complicata, anche e soprattutto per gli operatori della Polizia di Stato,come quella attraversata dalla Pandemia da Covid, lavoreremo affinché gli operatori abbiano le giuste tutele e i dovuti riconoscimenti per il lavoro svolto, ricercando il presupposto strutturale per migliore le condizioni di lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.”