Alcol al volante e droga, in quattro finiscono nella rete dei carabinieri di Novafeltria

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno pattugliato tutta la Valmarecchia per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli equipaggi dell’Arma, in totale, hanno proceduto al controllo di 45 veicoli ed alla identificazione di 70 persone, nonché ispezionato 7 esercizi pubblici. Il bilancio ha visto due persone finire nei guai per essere state trovate ubriache al volante: il primo, dopo aver causato un incidente senza coinvolgere altri mezzi o persone, è stato sottoposto all'etilometro che ha fatto segnare un tasso da 1,5 g/l che, oltre alla denuncia, gli è costato il ritiro della patente. Ha dovuto dare l'addio al proprio documento di guida che un secondo guidatore pizzicato con un tasso alcolemico superiore al consentito.

A finire nei guai è stato anche un 21enne di Pennabilli che, fermato per un controllo stradale, è stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish e una modica quantità di marijuana oltre a un bilancino di precisione. Un secondo ragazzo, fermato a Sant'Agata, è stato trovato in possesso di una dose di hashish che gli è costata la segnalazione in Prefettura come assuntore.