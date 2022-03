Alcol, droga e guida senza patente, i risultati dei controlli dei carabinieri nel week end

Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno pattugliato tutta la Valmarecchia per garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini e verificare le norme per il contenimento del Coronavirus. In particolare, a finire nei guai, è stato un 18enne sorpreso dai militari dell'Arma nei pressi delle scuole di Villa Verucchio nel pomeriggio di sabato. Controllato, è stato trovato in possesso di una dose di hashish che gli è valsa la segnalazione in Prefettura come assuntori di stupefacenti. Nella notte tra sabato e domenica, invece, è stato fermato nel centro di Novafeltria un 30enne che viaggiava a bordo di una Vespa 150. Dagli accertamenti è emerso che lo scooterista era privo della patente di guida e che il due ruote era senza assicurazione e con la revisione scaduta.Oltre alla multa, il 30enne si è visto sequestrare la Vespa ai fini della confisca. Sempre durante la notte tra sabato e domenica, i carabinieri sono intervenuti a Novafeltria in Piazza Kennedy nei pressi di una discoteca, dove due giovani in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol infastidivano ed importunavano i passanti. I due sono stati sono stati sanzionati per ubriachezza. Il bilancio dei controlli ha visto venire fermati 45 veicoli e identificate 92 persone oltre ad essere ispezionati 15 esercizi pubblici.