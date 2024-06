Alcol e droga al volante, in campo anche un laboratorio di analisi mobile per effettuare i controlli

In occasione del primo fine settimana dal sapore estivo, che a Riccione è coinciso anche con la riapertura a pieno ritmo delle discoteche, la sezione della Polstrada della Perla Verde ha attivato una serie di controlli serrati per contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e di stupefacenti. A scendere in campo, oltre alle 19 pattuglie dislocate sulle strade della movida, anche un laboratorio di analisi mobile grazie al quale è stato possibile eseguire sul posto le analisi di secondo livello della saliva, avvalendosi della collaborazione di medici e sanitari. Un imponente schieramento che ha permesso di controllare 300 veicoli portando il ritiro di 19 patenti di cui 11 per guidatori pizzicati al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (31 quelli sottoposti allo screening di analisi nel laboratorio mobile), 5 per guida in stato di ebbrezza e 3 per guidatori di mezzi pesanti che avevano alterato i sistemi di controllo dei tempi di guida o dell'AdBlue. Altre 7 persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di droghe, e sono state segnalate come assuntori alla Prefettura e un cittadino romeno è stato sorpreso con un documento di guida risultato falso, Nella rete degli agenti della Polstrada è finito anche un taxista abusivo sanzionato nei pressi di una discoteca dove stava accompagnando un gruppo di giovani.