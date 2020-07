Alcol e minorenni, blitz della Municipale sulla spiaggia di Bellaria

Continua l’attività di presidio e controllo del territorio effettuata dalla Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, compresi servizi serali atti a verificare il rispetto delle normative in negozi e pubblici esercizi. Tra questi proprio domenica dopo la mezzanotte: un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato sia al contrasto della vendita di bevande alcoliche dopo le 24.00 da parte di esercizi di vicinato, sia al contrasto degli atti vandalici in spiaggia. Attività condotta con l’impiego di otto agenti e con l'ausilio dell'unità cinofila del Comune di Riccione.

Il servizio ha portato all’identificazione di circa trenta persone, fra cui molti minorenni. In particolare, durante l’attività è stato accertato come quattro negozi gestiti da stranieri avessero venduto birre e superalcolici ad alcuni giovani oltre l’orario consentito: per tale infrazione è prevista una sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro e la segnalazione per l'eventuale chiusura. Sono stati poi contestati sei verbali ad alcuni ragazzi minorenni in vacanza, per violazione del Regolamento di polizia urbana, che vieta il consumo di bevande superalcoliche in luogo pubblico; sanzione in questo caso da 100 euro.