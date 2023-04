Alcol e uso di droghe, controlli serrati a Miramare: 8 patenti sospese dalla Polizia Locale

Si sono concentrati a Miramare i controlli alla circolazione stradale svolti nel cuore della nottata tra venerdì e sabato dalla Polizia Locale di Rimini, che hanno portato alla sospensione di 8 patenti, per guida in stato d’ebrezza e uso di sostanze stupefacenti, su oltre 25 conducenti fermati. Un’attività, finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli incidenti stradali causati dall’uso di alcol e droga che - nel turno concluso sabato mattina alle 7 - si è svolta a Miramare, con un posto di controllo su via Principe di Piemonte, all’altezza di via Martinelli.

Ad operare sulla strada sono stati gli agenti in borghese della Squadra Giudiziaria, da tempo impegnati anche a garantire la sicurezza dei veicoli in circolazione, con posti di controllo mirati nei quali i conducenti vengono sottoposti alla prova dell’etilometro o agli accertamenti sanitari per verificare l’uso delle sostanze stupefacenti durante la guida. Un tipo di violazione che questa notte, con oltre 25 conducenti fermati, è stata contestata a 8 persone che si sono viste ritirare la patente di guida per diversi motivi.

Fra queste infatti, c’è stato chi ha fatto scattare la procedura penale, prevista quando viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico tra lo 0,8 e 1,5 grammi per litro. Una sanzione contestata complessivamente a 6 conducenti che, oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, dovranno affrontare le conseguenze della denuncia, che potrebbe portarli anche alla scelta volontaria dei lavori di pubblica utilità.

Stessa sorte, ma con una sospensione della patente di guida più lunga, prevista da uno a due anni, per l’unico conducente che ha fatto registrare all’etilometro il valore più alto, ovvero 1,60 grammi per litro, oltre 3 volte quello consentito.L’ultima partente invece è stata ritirata ad un giovane che guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Lo stesso, che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari, è stato segnalato alla Prefettura, perché trovato anche in possesso di modiche quantità di marijuana. Il suo veicolo, come accade quando risulta di proprietà del conducente, è stato sottoposto al vincolo del sequestro.