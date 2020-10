Simpatia e bravura garantiscono ad Alessandro un posto nel Collegio

Partita la quinta edizione de ‘Il Collegio‘, il reality show di Rai2 dedicato ai giovanissimi, che tra i protagonisti di quest'anno il 16enne di San Giovanni in Marignano Alessandro Andreini che si è subito guadagnato la divisa ufficiale grazie alla sua bravura e alla sua simpatia. Nella prima puntata tutti gli aspiranti collegiali sono stati sottoposti a due test, uno psicoattitudinale in cui bisognava far valere la propria posizione di leader, e uno di cultura generale. Il 16enne romagnolo si è subito fatto valere e, oltre ad aver superato la prova, ha dato dimostrazione della sua originalità. Alessandro, fortemente cattolico e credente, ha raccontato di essere impegnato nel volontariato in sei associazioni diverse. Nella valigia, oltre a una pizza vecchia di due giorni che non ha voluto buttare via, il marignanese ha portato nel collegio una patata con una faccina disegnata sopra e dei costumi carnevaleschi. Allo stesso tempo, la prima sera ha stupito tutti i compagni di camerata cimentandosi in piena notte in un'improbabile sessione di yoga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.