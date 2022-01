Alessia Mariotti eletta presidente del Campus di Rimini per il triennio 2022/2025

Alessia Mariotti è stata eletta presidente del Campus di Rimini dell'università di Bologna per il triennio 2022/2025. Docente di Geografia politico-economica presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, è stata dal 2014 al 2018 direttrice del Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism, Campus di Rimini e, dal giugno 2021, coordina il Corso di Laurea Magistrale internazionale in Wellness: Sport and Health. Svolge ricerche sia in Italia che all'estero sui temi del turismo culturale, dello sviluppo locale, della gestione comunitaria delle risorse culturali, dello sviluppo sostenibile nelle aree costiere e della pianificazione e gestione del turismo nei siti patrimonio dell'umanità e lungo gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa. Collabora con università, centri di ricerca, organismi internazionali (UNESCO, Banca Mondiale, ILO, UNWTO, Consiglio d'Europa) ed enti locali nell'elaborazione di strategie per la valorizzazione delle risorse culturali e turistiche.

È stata responsabile scientifico di numerosi progetti europei di ricerca, didattica e cooperazione territoriale ed è referente per l’Ateneo di Bologna della rete UNESCO/UNITWIN “Cultura, Turismo, Sviluppo” e della rete di regioni NECSTouR. Autrice di numerose pubblicazioni nell’ambito dei tourism studies e della geografia economica, insegna Geografia del turismo sostenibile e Local Development and Cultural Routes nei Corsi di Laurea di Economia del Turismo, Strategie dei consumi e del turismo culturale nel corso di laurea in culture e pratiche della moda, Geography of Sport and Tourism nel corso di laurea in Wellness. Vive stabilmente a Rimini dal 2017.