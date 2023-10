In attesa di presentare il calendario di iniziative con cui, tra dicembre e febbraio, Bellaria Igea Marina ricorderà i 160 anni dalla nascita di Alfredo Panzini, il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore Michele Neri hanno ricevuto oggi la gradita visita del giornalista Claudio Monti: che ha omaggiato loro con le primissime copie del volume “Alfredo Panzini: fantasmi e persone. Un intellettuale controcorrente nel secolo della terza pagina”, edito da Biblion. Il libro sarà prossimamente svelato al pubblico, in un’occasione ufficiale dedicata che aprirà le celebrazioni in onore dell’illustre “Accademico d’Italia”.