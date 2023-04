Dalle alghe la produzione di biodiesel, il progetto di uno studente del Molari vince il concorso Glhf

Applausi per Cristian Qorri, studente dell’Itc Rino Molari di Santarcangelo di Romagna, che con il suo progetto sulla produzione di biodiesel con le alghe si è aggiudicato il primo premio del progetto Glhf - La tua vita è in gioco, promosso da RomagnaBanca, Credito Cooperativo e Banca Centro Emilia e, in collaborazione con la Federazione delle BCC dell’Emilia-Romagna e del Gruppo Cassa Centrale Banca.

Secondo progetto classificato “Digitear”, l’assistente digitale per gli anziani, realizzato da Francesca Archenti, Matteo Montanari e Leonardo Bai, studenti dell’IT Scaruffi-Levi-Tricolore di Reggio Emilia. Terzo progetto classificato “Il bastone della vecchia”, servizio di assistenza agli anziani mediante una rete di collaborazione di manodopera diffusa (studenti, disoccupati, ecc.), realizzato da Jacopo Medri del Liceo Ludovico Ariosto di Ferrara.

Ai 3 progetti tre borse di studio rispettivamente di 3.000 euro, 2.000 euro e 1.000 euro.

L’evento di premiazione ha avuto luogo il giorno 6 aprile presso la Sala Congressi della Federazione a Bologna e ha visto nella giuria Valentino Cattani direttore della Federazione BCC dell’Emilia Romagna, Barbara Camporeale presidente di RomagnaBanca e Nicola Fabbri vicepresidente di Banca Centro Emilia.

All’evento erano presenti anche due studenti dell’ITES Valturio di Rimini, Luca Alessandri e Micol Faedi che, pur non essendo stati selezionati fra i finalisti, hanno condiviso con i coetanei e colleghi questa giornata conclusiva di un percorso che li ha visti comunque protagonisti.

Glhf è un progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori dei territori di competenza delle due banche promotrici. Iniziato lo scorso ottobre in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria con i convegni in presenza nelle scuole, è poi proseguito su base volontaria sulla piattaforma di edutainment (intrattenimento educativo) Discord. Qui i ragazzi, riunitisi in una vera e propria community, si sono misurati e confrontati da novembre a febbraio in un concorso di idee che si è infine concretizzato nella presentazione di un progetto innovativo su tematiche socio ambientali.

Il progetto Glhf è stato presentato anche a tutte le Bcc della Regione perché diventi un progetto comune e si auspica nell’edizione 2023/24 un coinvolgimento maggiore di scuole e studenti pronti a mettersi in gioco.