Alienazione di un terreno comunale in zona Contea, un’azienda realizzerà nuovi appartamenti

Si è conclusa positivamente la procedura per l’alienazione di un terreno in zona Contea: ad aggiudicarsi l’area di proprietà comunale è l’azienda santarcangiolese Forever House srl, che ha presentato un’offerta di 978mila euro per l’acquisizione del terreno.

L’area oggetto della procedura di alienazione, situata in via Giovanni Paolo II, è un lotto di 3.436 metri quadrati, di cui 2.647 di superficie utile edificabile, che rientra nel comparto della zona Contea acquisito dall’Amministrazione comunale nel 2010 in seguito a una convenzione urbanistica.

Il privato acquirente dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel bando, che prevede una quota minima del 30% della superficie edificabile totale destinata a edilizia convenzionata, oltre all’obbligo di realizzare un giardinetto da mantenere di proprietà privata a uso pubblico con una superficie di circa 450 metri quadri, che resterà a servizio di tutti i residenti della zona.