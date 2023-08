Alimenti malconservati, scatta la denuncia per il titolare di un minimarket

Il titolare di un minimarket di Rimini, un cittadino egiziano 39enne, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri Forestali per il cattivo stato di conservazione di alcuni prodotti in vendita. I militari dell'Arma, durante un controllo dell'attività, hanno trovato diverse confezioni di mozzarella che nonostante l'obbligo di essere tenute in espositori refrigerati e il caldo inteso di questi giorni erano esposte a temperatura ambiente. Stessa cosa per 5 chili di lupini e oltre 7 chili di barbabietole rosse. Tutto il materiale è stato sequestrato dai Forestali che, allo stesso tempo, hanno inviato una relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.