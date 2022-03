All'Antica Fiera di San Gregorio si prende la scena il toro Indovinello

L'Antica Fiera di San Gregorio incorona i suoi re e le sue regine. Nella cornice del parco urbano del Conca, alla presenza di un pubblico numeroso, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione della Mostra Interprovinciale dei bovini di razza romagnola, appuntamento clou del Foro Boario di Morciano di Romagna, uno dei più attesi dai visitatori e dagli allevatori di tutta la Romagna. Una quarantina i capi in mostra. Il titolo di campione assoluto è stato assegnato al toro Indovinello dell'allevamento di Giuseppe Drudi di Misano Adriatico, che ha trionfato nella sezione “tori oltre 36 mesi”.

Un magnifico e possente esemplare di tre anni e tre mesi e dal peso che sfiora i 1.300 chili. Ad assegnare i riconoscimenti il sindaco di Morciano di Romagna, Giorgio Ciotti. Con lui il sindaco di Montescudo – Monte Colombo, Gian Marco Casadei, il presidente di Araer (Associazione regionale allevatori dell'Emilia-Romagna) Maurizio Garlappi, la dirigente del Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca Francesca Palazzi. Giuseppe Drudi ha portato a casa anche il premio riservato alla campionessa di mostra, assegnato a Nikita, vincitrice nella categoria “manzette da 9 a 12 mesi”. Da segnalare inoltre i piazzamenti della campionessa senior Gemma Del Prato dell'azienda agricola Prato di Pietro Tassinari (“vacche da 5 a 8 anni”), di Minaco di Amos Torriani (“torelli da 15 a 18 mesi”) e di Napoleone della società agricola Dini (“torelli da 12 a 15 mesi”). Nella giornata di sabato erano stati invece premiati i cavalli protagonisti della 28esima edizione della mostra mercato del cavallo.

Primo gradino del podio per Doriana, una cavalla di 13 anni appartenente alla razza sella italiano di proprietà di Eleonora Foschi (Asd Valconca di San Clemente), che si è aggiudicata il premio 'best show' e il trofeo 'Mario e Galliano Colombari'. Gli appuntamenti del Foro Boario sono stati chiusi dagli spettacoli equestri del gruppo Aragonas, dall'esposizione degli ovini e dai pony games che hanno fatto felici i bambini e le loro famiglie. Cala così il sipario sull'edizione 2022 della Fiera di San Gregorio, che dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, rappresenta una nuova primavera per tutto il territorio della Valconca, nel segno di una ritrovata socialità e voglia di stare insieme. Nei prossimi giorni, terminata la Fiera, l'amministrazione comunale si incontrerà con gli operatori e le associazioni di categoria per tirare le somme dell'edizione appena trascorsa e pianificare insieme strategie per il prossimo anno.