All'Antica Fiera di San Gregorio una serata di musica e beneficenza al femminile

Solidarietà e grande musica sul palco dell'Auditorium della Fiera. Nella cornice rappresentata dall'edizione 2022 dell'Antica Fiera di San Gregorio, Morciano di Romagna ha ospitato martedì scorso, 8 Marzo, una serata di beneficenza declinata al femminile, per la direzione artistica del maestro Fabio Masini, da lui stesso condotta insieme a Melissa D’Ottavi. Uno spettacolo che ha celebrato la figura della donna e l'arte con quattro protagoniste femminili d'eccezione: Eleonora Fiorentini (sassofonista), Fakizat Mubarak (violinista), Maria Stella Maurizi (cantante lirica), Arianna Cleri (cantante pop/jazz). Con loro l’orchestra composta da Michelangelo Mineri (voce maschile), Nicolò Neri (chitarra), Lucio Aiello (basso), Alessandro Uva (pianoforte), Samuele Barilari (batteria), Alex Russo (clarinetto e direzione). Metà dell’incasso della serata sarà devoluto a favore di Chiama Chi Ama il servizio attivato dall’associazione Mondo Donna Onlus in collaborazione con il Comune di Bologna per combattere la violenza di genere e offrire protezione alle donne vittime di violenza. Un evento, quello andato in scena nell'Auditorium della Fiera, che si è contraddistinto per la qualità artistica e lo spessore dei suoi contenuti, celebrando in forma musicale la Giornata internazionale della donna.