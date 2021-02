All'asta il lotto dell'ex questura, l'assessore Frisoni: "Non è prevista alcuna area commerciale"

E' prevista il 25 marzo l’asta per il lotto della nuova Questura di via Bassi con una base di 2 milioni di euro e, come spiegato dal curatore fallimentare della Dama il prezzo potrà essere maggiorato di 2.500.000 euro "qualora relativamente ai terreni venga rilasciato dagli enti competenti, entro 18 mesi dall’atto di trasferimento, il permesso ad edificare un immobile a destinazione centro commerciale e/o supermercato di 1.500 mq".

Un annuncio che ha sorpres l’amministrazione comunale di Rimini e sulla notizia è intervenuta l'assessora al Demanio Roberta Frisoni: "Gli strumenti urbanistici sono in capo all’amministrazione e allo stato attuale in quell’area non c’è in previsione la realizzazione di alcuna nuova area commerciale. Non è quindi corretto inserire l’ipotesi all’interno dell’avviso. Comprendo le difficoltà della curatela e sicuramente l’area ha bisogno di una riqualificazione ma quanto previsto dal bando ci ha colto assolutamente di sorpresa tanto che abbiamo dato mandato agli uffici di effettuare le opportune verifiche sulla legittimità del bando".

Dello stesso parere anche l'assessore alle Attività economiche e alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad: "Concordo con Roberta Frisoni. Non si tratta di semplici questioni procedurali o amministrative. Qui la questione è la visione di città che vogliamo nel futuro. Personalmente non accetterò mai l'idea che la riqualificazione di un luogo passi dal costruire un nuovo supermercato prima di verificare l'interesse pubblico e non accetterò neppure l'idea che siano esterni che, con forzature, pretendono di dettare la politica del territorio a un comune".