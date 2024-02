All'esame per la patente nascondeva nella felpa microcamera e microfono

Un vero e proprio kit per ricevere gli "aiutini" da un suggeritore esterno quello scoperto dalla Polizia Stradale di Rimini che ha denunciato un 33enne pizzicato a barare durante l'esame per ottenere la patente di conducente di mezzi che trasportano merci o persone. L'uomo, un nordafricano residente nel forlivese, si è presentato alla Motorizzazione indossando una felpa alla quale era stato fatto un piccolo foro all’altezza del petto ed, all’interno, nascondeva una microcamera. A completare il tutto un sofisticato apparecchio elettronico che riceveva i suggerimenti dall'esterno. L'aspirante autotrasportatore, però, è incappato nel personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale che monitorava lo svolgimento della prova e i suoi movimenti hanno insospettito gli agenti. Terminato l'esame il 33enne è stato sottoposto a un controllo che ha permesso di scoprire il sistema che gli avrebbe permesso di superare tranquillamente l'esame. Per il nordafricano, oltre all'invalidazione della prova, è scattata la denuncia a piede libero e sono in corso gli accertamenti per individuare il suggeritore.