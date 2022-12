Alla cena di Natale il Rotary club raccoglie fondi per l'associazione Centro21

Giovedì 15 dicembre il Rotary Club Riccione Cattolica si è riunito per la conviviale di Natale, un appuntamento che ha registrato la partecipazione dei soci e di persone loro ospiti. Per l'occasione la famiglia del Rotary ha accolto un nuovo socio: Baldino Gaddi, dirigente del comune di Cattolica, che si è sottoposto alla rituale "spillatura".

La conviviale di Natale è stata anche un'occasione per raccogliere, attraverso la lotteria di beneficenza, fondi a favore dell'associazione Centro21 di Riccione, e per il presidente Filippo Ricci un'opportunità per tracciare il bilancio di metà mandato: "Siamo stati impegnati in numerose iniziative di beneficenza e una tra tutte mi inorgoglisce: la raccolta di fondi per il reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini a favore dei nostri bambini ammalati", commenta il presidente Ricci, che cita anche il supporto alla Caritas per l'acquisto di un pulmino e alla cooperativa di Cà Santino per l'acquisto di macchinari da lavoro e trasformazione della materia prima".

"Questo Natale siamo contenti di vedere come il contributo di tutti i soci abbia restituito nuova linfa e passione al club, trasmettendo armonia e solidarietà”, chiosa Ricci. Tutti i soci del Rotary Club Riccione Cattolica, nel fare gli auguri di buone feste, ringraziano il presidente e il direttivo "per il lavoro svolto apprezzando la crescita dei soci e qualità delle iniziative".