Alla festa degli universitari si presentano anche i carabinieri: 16 sanzioni per l'assembramento

I militari dell'Arma sono intervenuti in un appartamento del centro storico chiamati dai vicini per gli schiamazzi che provenivano dall'abitazione

Sono stati gli schiamazzi che hanno tradito un gruppo di universitari intenti a far festa in un appartamento del centro storico di Rimini poi sanzionati dai carabinieri per il mancato rispetto delle normative anti-covid. Nel pomeriggio di sabato, infatti, i vicini infastiditi dai rumori dei festeggiamenti che provenivano dall'abitazione hanno chiesto l'intervento dei militari dell'Arma. Quando le divise hanno suonato alla porta, si sono trovati davanti 16 universitari che erano stati invitati dal ragazzo che aveva in affitto la casa per fare un po' di baldoria. L'affittuario, un 23enne di Bologna, e gli altri amici sono stati tutti identificati e al termine degli accertamenti il gruppo è stato sanzionato con una multa da 400 euro a testa per l'inosservanza delle norme anti Covid-19.