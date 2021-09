Alla guida di un'auto a 17 anni scappa al controllo dei carabinieri: sfilza di denunce

E' stata spiccata una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a carico di un minore

E' stata spiccata una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a carico di un minore, da parte dei carabinieri di Riccione. Nella notte scorsa i Carabinieri del nucleo operativo e Radiomobile hanno denunciato un 17enne residente in Valconca in quanto responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché di aver fornito false attestazioni sulla sua identità.

Il tutto è avvenuto a Misano Adriatico durante il controllo di un'autovettura con alla guida il minore che, al fine di nascondere la propria identità, dapprima ha fornito una copia del documento di guida palesemente contraffatto e poi è ripartito improvvisamente con il mezzo facendo rovinare a terra il carabiniere addetto al controllo. Le immediate ricerche hanno consentito in breve tempo di rintracciare l’indagato presso la propria abitazione.