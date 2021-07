Alla guida ubriaco e senza assicurazione: patente ritirata e veicolo sequestrato

Sabato sera una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha fermato un van Mercedes a Savignano mare. Alla guida c'era un 41enne magrebino residente a Rimini. Apparendo ebbro, gli agenti lo hanno sottoposto a test con etilometro; all’esito l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Per tale motivo la patente è stata ritirata e si procederà alla denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Inoltre il van è stato sequestrato, poiché privo della necessaria copertura assicurativa.