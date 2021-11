Alla pizzeria Il Cortile in Centro ospite Tinto Nicola Prudente di La7

l Cortile in Centro, il locale di via Sigismondo Malatesta a Rimini, ha visto mercoledì sera tra i suoi clienti, un ospite davvero speciale. A sorpresa nella pizzeria più amata in Italia, secondo Gambero Rosso, è arrivato il conduttore televisivo del programma di La7 ‘Mica Pizza e fichi’, Tinto Nicola Prudente, in compagnia del team Olitalia. Il personaggio tv ha voluto scoprire di persona le famose pizze dello chef Ivan Signoretti e del suo staff, e ammirare il locale di Signoretti, gestito insieme all’imprenditore Thomas Agostini. Proprio un bel regalo di compleanno per Il Cortile in Centro, che domenica ha festeggiato i 4 anni di apertura. Il locale ha ottenuto anche per il 2022 il riconoscimento come miglior pizzeria d’Italia, con ‘Due Spicchi’ da Gambero Rosso.

Tinto Nicola Prudente ha voluto gustare pizze e abbinamenti di drink e dolci, tutti ideati da Il Cortile. “Questo locale dà un input nuovo alla degustazione della pizza – ha detto Tinto - in abbinamento non più solo alla birra o al vino ma anche a ottimi cocktail”. Lo chef Ivan Signoretti per la serata ha presentato al tavolo di Tinto, un entrée con crescione fritto ripieno di patate, taleggio, tartufo e zucca. Poi un padellino di burrata, prosciutto crudo e cavolo viola, due pizze gourmet, tra queste la novità 2021 Vanessa con salsa di pomodoro profumato a olive, capperi e alici, brunoise di sedano e ravanello, polpo arrosto e polvere di olive. Come dessert la delegazione e il presentatore hanno invece provato il dolce Ginevra, con stirata Croccante al orzo tostato, crema inglese, coulis di frutti di bosco, panna montata e cocco rapè.

'Mica pizza e fichi’ è un format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la pizza. Alla guida Tinto, che nel programma televisivo accompagna gli spettatori in un viaggio in cui il mondo della cucina incontra quello della narrativa. I suoi ospiti in tv, scrittori e scrittrici, assaggiano i menù dei più grandi pizzaioli italiani.