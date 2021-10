Alla scuola d'infanzia "Coccinella" la prima visita istituzionale della neo vicesindaco Bellini

Sono stati i bimbi, le maestre e il personale della scuola d'infanzia "Coccinella" a ospitare, questa mattina, la prima visita istituzionale della neo vicesindaco di Rimini con delega alle Politiche educative, Chiara Bellini. Una scelta "anche simbolica": si tratta della prima scuola d'infanzia ad avere sperimentato "molti anni fa" l'outdoor education. Un metodo didattico che il Comune ha poi esteso gradualmente a un numero di scuole in crescita anno dopo anno, grazie ad investimenti formativi e strutturali. Ad oggi sono già più della metà le scuole e i nidi che lo stanno adottando, con una formazione alle maestre e al personale sviluppata in partnership con il dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell'Università di Bologna. La scuola è immersa nel verde e ciò ha reso possibile attuare progetti formativi sul rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, il riciclo, la cura delle piante. "Poter interagire con i bimbi più piccoli, partecipare anche per pochi attimi alle loro attività, vedere con quanta cura e professionalità il personale e le maestre si curano di loro, sono stati momenti di grande emotività", commenta Bellini all'inizio di un "tour" che la porterà a visitare le scuole e i nidi riminesi. Oggi, conclude, "il clima non ci ha sorriso e non abbiamo potuto visitare gli spazi esterni, che saranno sicuramente parte importante delle prossime tappe nelle scuole d'infanzia e nidi della nostra città".