Alla scuola dell'infanzia Torconca nuovi cancelli e una nuova rete di recinzione

Si sono conclusi nei giorni scorsi alcuni interventi di manutenzione previsti al plesso scolastico della Scuola dell'infanzia Torconca di Cattolica. Ieri mattina, a sincerarsi della qualità del lavoro svolto, l'Assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini si è recato in visita al plesso scolastico.

"Famiglie e personale scolastico – spiega l’Assessore Vaccarini - chiedevano da anni di intervenire nella sostituzione e messa in sicurezza della recinzione esterna dei cancelli d'ingresso all'edificio e ciò è stato realizzato con un intervento da parte del Comune di Cattolica da circa 40mila euro che donerà maggiore vivibilità agli spazi esterni dell'edificio. Il plesso, infatti, gode di un ampio giardino dove bambini e bambine possono svolgere attività didattiche e ludiche in tutta tranquillità. La sicurezza dei più piccoli è per l'Amministrazione una priorità ed è per questo che, dopo gli interventi strutturali, come quelli recenti di antisfondellamento dal valore di oltre 1 milione di euro, proseguiamo nell'azione di manutenzione ed efficientamento dei nostri edifici scolastici".

Gli interventi edili, a seguito di indagine di mercato, sono stati svolti dalla ditta Cesar srl di San Giovanni in Marignano mentre la fornitura e posa di recinzione e cancelli è stata a cura dell'impresa Edilgrid srl di Poggio Torriana.