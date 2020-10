Alla scuola materna "Il volo" arriva il "Kiss&ride" per portare i bimbi in classe

Un posteggio al volo. Per la scuola d'infanzia "Il Volo" di Rimini scatta l'iter per la realizzazione del parcheggio in modalità Kiss and Ride. Un progetto, spiega l'amministrazione, che nasce dalla necessità di migliorare l'accessibilità alla scuola di infanzia e di accompagnare la riorganizzazione in corso di via Ugo Bassi, dove si sta realizzando la rotonda all'incrocio con via Pascoli e una nuova pista ciclabile. Attualmente, l'accesso avviene esclusivamente da via Galileo Ferraris, strada chiusa con ridotte dimensioni in cui risulta molto difficoltoso sia il transito che la manovra dei veicoli. Da qui il progetto per "un accesso piu' sicuro e agevole": l'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio con 34 posti, due riservati ai disabili, a raso con ingresso e uscita da via Ugo Bassi. Per un costo di 200.000 euro

