Alla vigilia di Ferragosto Riccione presenta la campagna per le festività natalizie

"Una città che guarda avanti, al futuro e programma il suo avvenire e la sua economia turistica. Tutto ciò è per noi Riccione. Anche quest'anno abbiamo voluto, proprio alla vigilia del Ferragosto, lanciare la nostra campagna per Natale e Capodanno 2020". Lo ha detto, l'assessore al Turismo, Sport e Cultura, Stefano Caldari, presentando l'immagine invernale del brand Riccione. "La nostra idea è stata quella di dare continuità alle nostre tradizioni di successo. Nonostante le difficoltà di questo particolare anno, il nostro senso di comunità che ci ha portato a pensare che fosse il momento giusto per ripartire da dove c'eravamo lasciati. Abbiamo fatto bene e siamo riusciti comunque ad imporre il nostro marchio, il nostro brand e la nostra immagine per l'anno 2020. Se l'estate è stata Sotto il sole di Riccione, il Natale e il Capodanno, saranno sotto le stelle di Riccione. Energia coinvolgente per la prima, romanticismo e spiritualità per i secondi. Sotto il sole di Riccione è stata un'idea vincente. Quel "sole" luminoso è diventato il simbolo di un brand ricercatissimo. Non passa giorno che non arrivino nuove richieste, ad esempio per i salvagenti di Sotto il sole di Riccione, diventati quasi un "must-have" per turisti e cittadini. Sono sicuro che anche ciò che abbiamo scelto per il Natale e il Capodanno 2020, colpirà il bersaglio. Perché le stelle sono fatte di polvere di diamanti, ossia di quello scintillio glamour che noi vogliamo per il brand Riccione".

Ecco allora che Riccione inaugura la campagna di comunicazione del Natale - Capodanno 2020 nella giornata più calda d’estate, anello di congiunzione tra stagioni, simbolo di continuità e visione per il futuro, per una città sempre più attraente e amata dai suoi ospiti. Il sole, la stella che accompagna la narrazione estiva della città, si trasforma nella stella immersa nella notte, un diamante che con eleganza risplende e si adagia su un tappeto scuro. Una stella luminosa composta da tante stelle sovrapposte, che abbraccia tutta la città, dai viali al porto agli angoli più caratteristici e amati da riccionesi e turisti. La stella rappresenta la nascita, il calore familiare, lo stare insieme, i sentimenti universali, ma è anche simbolo di atmosfera magica e gioiosa, di condivisione, di festa. Un racconto che racchiude in sé tutti i valori più importanti del periodo più magico dell’anno. Il nuovo progetto di comunicazione dell’amministrazione comunale di Riccione trasforma il claim Riccione Ice Carpet, che finora declinava il ricco palinsesto di iniziative e eventi del Natale Capodanno, in Riccione Christmas Star. Con il nuovo claim, che completa il progetto grafico ideato dallo Studio Luca Sarti, Riccione diventa la punta di diamante, la stella dell’offerta turistica nazionale e si riconferma la meta privilegiata e tanto desiderata in ogni stagione dell’anno. Christmas Star non è solo un claim ma è la celebrazione della città di Riccione, della sua gente e del suo grande cuore. Che sa evolversi, adattarsi, scoprirsi e sorprendere. Che sa trasformare il sole dell’estate in un astro di luce brillante in inverno. Riccione brilla, sempre, negli occhi di chi la guarda e di chi la vive, nel cuore di chi la ama.

