Allarme dell'Ausl: la curva epidemica torna a salire con un incremento nel riminese del 28,6%

L'Ausl Romagna ha diffuso il bollettino con i dati dell'ultima settimana sull'andamento del Coronavirus nel suo territorio dal quale emerge come dopo tre settimane di fila in cui la curva epidemica era in calo questa sia tornata a salire. Nel periodo dal 19 al 25 settembre, che prende in considerazione i casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo, sono stati eseguiti 14.511 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 2.995 nuovi casi positivi (20.6%). Questa settimana fa registrare un aumento delle nuove positività, sia in termini assoluti (+718) che percentuali. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid questo dato segna un calo: in totale sono ricoverati 73 pazienti di cui 1 in terapia intensiva. In diminuzione anche il numero dei decessi.

La situazione nella provincia di Rimini è in linea rispetto al resto della Romagna. Nel periodo analizzato dall'Ausl si sono avuti nuovi 745 casi positivi (erano 579 la scorsa settimana) con un aumento del 28,6%. Viceversa la situazione dei ricoveri è in calo: sono infatti 73 i pazienti che si trovano ricoverati nei reparti Covid (98 la scorsa settimana) per una flessione del 25,5% dei quali 1 in terapia intensiva (2 la scorsa settimana) e nessuno in Terapia sub-intensiva (1 la scorsa rilevazione). Nell'ultima settimana i decessi per Covid sono diminuiti rispetto alla rilevazione precedente: 7 quelli registrati in Romagna di cui 3 nella provincia di Rimini col totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 1419.

Al momento nella provincia di Rimini risultano 39 sanitari dipendenti Ausl e 2 convenzionato, pari allo 0,8% del personale, sospesi per non aver voluto effettuare la vaccinazione.