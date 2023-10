Allarme furti a Marina Centro, si accorge che il ladro sta scassinando la porta e chiama i Carabinieri

Nella notte tra giovedì e venerdì (6 ottobre), i Carabinieri della Stazione di Rimini-Principale hanno tratto in arresto in flagranza un uomo, di origine nordafricana e senza fissa dimora, per l’ipotesi d’accusa dei reati di “tentato furto” e “resistenza a pubblico ufficiale”.

In particolare, intervenuti in pochissimo tempo in zona Marina Centro di Rimini a seguito della richiesta d’intervento di un cittadino che aveva sentito qualcuno “armeggiare” sulla propria porta di casa, i Carabinieri hanno iniziato subito a cercare in tutta la palazzina la persona segnalata, riuscendo a trovare e fermare un 42enne che, verosimilmente, hanno ritenuto essere colui che poco prima aveva cercato di entrare in un’abitazione per poi desistere poiché sorpreso dal proprietario di casa.

Nel corso dell’attività dei militari, l’uomo avrebbe subito iniziato a tenere un atteggiamento rissoso, spintonando i militari per poter evitare il controllo, ma non riuscendo comunque nel suo intento. All’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini-Principale in attesa del giudizio direttissimo previsto durante le prossime ore.