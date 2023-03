Triplice alleanza istituzioni, aeroporto e Ieg. "Serve una linea comune e un'arena da 15 mila posti"

Grandi eventi, aeroporto, Fiera e riqualificazione alberghiera. Il sindaco Jamil Sadegholvaad torna a calare il suo poker più caro, nel corso del consiglio comunale tematico dedicato a cultura e turismo, per fare il punto sulle prossime strategie di sviluppo della città. Secondo le previsioni del primo cittadino dopo un 2022 dettato dalla ripartenza, con numeri positivi anche se ancora lontani dal pre-Covid, il nuovo anno vedrà ancora un incremento in fatto di presenze turistiche sul territorio. “Se il 2022 è stato l'anno della ripartenza, nel 2023 le previsioni parlano di un +30% per il turismo internazionale. Possiamo sottoscrivere questa analisi degli esperti anche per quanto riguarda Rimini. Con questo stesso spirito e obiettivi, chiamiamolo ottimismo ragionato, Rimini fa il bilancio turistico del 2022 ed è già pronta per un anno che vedrà diverse conferme e alcune importanti novità, sia sulla parte dell'infrastrutturazione strategica che quella più evidente degli eventi”.

Serve una nuova arena

Il sindaco è tornato a ribadire quelle che sono le priorità del territorio. Aggiungendo un nuovo passaggio significativo. Quello di una alleanza che dovrà necessariamente vedere coinvolti come attori protagonisti oltre alle istituzioni, l’aeroporto Fellini e la Fiera con Ieg. Un filo conduttore che porta non solo a un turismo fieristico e congressuale orientato sempre più anche all’estero, ma anche i grandi eventi. Nel suo intervento il sindaco spiega come “abbiamo fatto grandi investimenti sul fronte fieristico e congressuale. Adesso dobbiamo completare con una struttura in grado di ospitare eventi musicali, sportivi, di spettacolo di livello internazionale e con una capienza intorno ai 15 mila posti. Dobbiamo focalizzare questo obiettivo e dobbiamo farlo in primis insieme a Ieg”. Il primo cittadino lo ha spiegato quando con i consiglieri comunali ha sottolineato le prossime tappe legate ai grandi eventi, che porteranno iniziative come Rimini Capitale cultura 2026, Tour de France, grandi concerti e eventi internazionali.

Aeroporto

Sadegholvaad lo aveva detto a chiare lettere già a fine 2022, l’obiettivo prioritario per il 2023 è quello dello sviluppo dell’aeroporto. “Oltre all’accordo su cui stiamo lavorando con San Marino nell’ambito dell’intesa istituzionale di collaborazione che vede una collaborazione su più temi, inclusi quelli di viabilità e aeroporto, si sta definendo una collaborazione tra istituzioni (pubbliche e private) della Riviera per sostenere l'incoming turistico, utilizzando anche le potenzialità dell'aeroporto. Credo che quella dell'aeroporto sia una questione inaggirabile se vogliamo incrementare di numeri superiori a 2 cifre gli arrivi nella nostra provincia. Occorre un patto istituzionale, che coinvolga anche privati (penso ad esempio a Ieg) su questo argomento. E occorre definirlo al più presto”, ha detto il sindaco.

Gli eventi 2023

Durante il consiglio tematico è stato spiegato l’anno che verrà. “Il 2023 è iniziato con un Sigep d’oro, un’edizione diBeer & Food Attractioncon numeri superiori anche alle edizioni pre Covid – ha detto il sindaco -, un marzo spinto da Enada e da un’edizione di Key Energy che si annuncia ottima, per non parlare di aprile fra il Mir alla fiera e il ritorno dei grandi raduni religiosi al Palacongressi. Un anno, il 2023, favorito anche dall’opportunità in più dovuta ad un calendario che conta numerosi ‘ponti d’oro’ che ci fa ulteriormente sperare di poter recuperare del tutto i flussi persi”.

Il 2023 vede già una programmazione di eventi, a partire già dalla primavera che vedrà il ritorno di Giardini d’autore in piazza Malatesta (18 - 19 marzo 2023 Rimini, Piazza Malatesta e Castel Sismondo Giardini d’Autore – edizione primavera), della Rimini Marathon (25 - 26 marzo) e, nella settimana di Pasqua del Paganello (8 – 10 aprile, Lungomare Murri - spiaggia 40 Paganello Paradiso). Maggio è segnato da Macfrut (3 - 5 maggio, fiera di Rimini) per poi partire con i grandi eventi sportivi a partire da Rimini Wellness (1 - 4 giugno), seguito da un grande ritorno che annunciamo per la prima volta: la Fiera di Rimini sta per concludere un accordo triennale per riportare Sportdance a Rimini a partire dal 2023 fino al 2026. Un gradito ritorno, sempre nel mese di luglio, dopo due anni in cui i campionati di danza sportiva di fatto si sono svolti in sedi diffuse e non in unico luogo.

E ancora le Frecce Tricolore il 10 e 11 giugno, il WMF - We Make future Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale il 15, 16, 17 giugno, il festival Mare di Libri il 16 - 18 giugno, il ritorno di Al Meni e della Notte Rosa dal 7 al 9 luglio. E ancora a fine giugno Biglietti agli amici (27 - 29 giugno Rimini centro storico) e del Festival del mondo antico. Tra la fine di luglio e agosto, piazza Malatesta sarà teatro di eventi spettacolari che faranno sognare e trasformeranno l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare (a cura di Festi Group), fino alla fine di agosto con il Meeting (20 - 25 agosto). Il 2023 sarà un anno di grande musica a Rimini, con protagonisti assoluti della scena italiana tra cui - dopo il concerto di Claudio Baglioni a san Valentino - vedremo Gianni Morandi dare il via da Rimini al suo tour dopo il grande successo di Sanremo, Biagio Antonacci, Giorgia, i dj internazionali della Rimini Beach Arena che torna sulla spiaggia di Miramare da metà luglio a fine agosto, e che già ha annunciato Lazza come il primo headliner confermato per la terza edizione del Mamacita Festival.