Alleanza strategica, il Rimini Calcio scende in campo con Aurora Immobiliare per il nuovo stadio

Aurora Immobiliare non correrà da sola per la costruzione del nuovo stadio Romeo Neri. Durante gli scorsi giorni la società di Antonio Ciuffarella, che durante gli scorsi mesi aveva presentato in Comune l’opportunità di ristrutturare lo storico impianto sportivo, ha raggiunto un accordo con la Rimini Calcio della presidente Stefania Di Salvo. Il club della città sarà così in prima linea nell’iniziativa, anche se i dettagli restano al momento ancora top secret.

C’è attesa per la consegna dello studio di fattibilità all’amministrazione comunale, che già attendeva la documentazione per lo scorso ottobre. Il sindaco Jamil Sadegholvaad, in sede di presentazione del bilancio comunale, era tornato a intervenire sul tema con tono fiducioso. “Siamo in attesa, la volontà era di chiudere a ottobre con la deadline, abbiamo sforato, i proponenti ci hanno chiesto tempo ulteriore. Io però dico, se ci può essere questa possibilità, vale la pena attendere uno o due mesi in più. Attendiamo ancora un po’ per poi decidere il da farsi. Ci sarà poi una valutazione dei tecnici preposti, per garantire l’interesse pubblico”. Il progetto dovrebbe essere consegnato per la fine di gennaio.

Nel frattempo il coinvolgimento diretto della Rimini Calcio cambia le prospettive di un club che ha già messo in cima alle sue priorità anche la Cittadella dello sport alla Gaiofana. Il dettaglio resta de definire, ma si ragiona su uno stadio dai 12 ai 15 mila posti numerati a sedere. A che costo? Circa 18 milioni di euro. Per rientrare dall’investimento la partita prevede ampi spazi commerciali, e si immagina “compatibilmente con la domanda della città”, al suo interno un centro medico, una palestra, aree fitness, ma anche una Spa, per poi proseguire con store sportivi, negozi commerciali aperti sette giorni su sette, bar e ristoranti.