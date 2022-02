Alleanza tra comuni per un servizio di cura 24 ore su 24 dedicato a cani e gatti randagi

Un'alleanza tra comuni a favore della tutela degli animali. Sono stati approvati in questi giorni gli atti necessari per l'accordo tra i comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Poggio Torriana e Verucchio, per disciplinare lo svolgimento della gestione integrata di alcuni servizi a tutela degli animali d’affezione. Una gestione che il Comune di Rimini svolge già da diversi anni che riguarda nello specifico i servizi di recupero, trasporto e ricovero di animali incidentati, in precarie condizioni di benessere, randagi e/o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, a seguito di segnalazione da parte delle competenti autorità.

L’accordo biennale viene stipulato per ciascun comune con un numero massimo di ricoveri predefinito. La gestione integrata dei servizi riguarda in particolare un servizio continuato 24 ore su 24 (diurno, notturno e festivo), attivabile attraverso un unico numero telefonico, il relativo trasporto presso il canile comunale di Rimini o verso altra struttura di ricovero individuata dall'ente convenzionato. Analogamente l’accordo riguarda anche i gatti di proprietà sconosciuta, qualora incidentati o se costituiscono pericolo per sé stessi o per la pubblica incolumità o se rinvenuti in precarie condizioni di salute/benessere.

“Si tratta di un accordo importante - precisa Francesca Mattei assessora del Comune di Rimini - nell'ambito della tutela e del benessere degli animali. Il recupero e la cura dei cani e dei gatti, vittime di incidenti sulle strade non solo sulle strade del territorio del Comune ma anche su quelle dei comuni di Bellaria Igea Marina, Poggio Torriana e Verucchio. Una collaborazione tra enti pubblici che fa un passo in più nella direzione della tutela degli animali. Un impegno previsto anche da una specifica normativa regionale che promuove e disciplina la loro tutela condannando qualsiasi atto di crudeltà, maltrattamenti e abbandono. Anche per questo motivo ci tengo a ricordare l’importanza per i proprietari di cani di provvedere all'iscrizione del proprio animale presso l'anagrafe canina del Comune di residenza e comunicare all'ufficio tutte le successive variazioni, cambio di proprietà, di residenza, decesso o eventuale smarrimento del proprio cane".