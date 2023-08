Allenatore di Pokemon in manette, era specializzato nei furti all'interno dei supermercati

Un allenatore di Pokemon col vizio di rubare quello catturato dai carabinieri della Stazione di Miramare che, nella giornata di mercoledì, hanno ammanettato un 32enne ritenuto l'autore di 10 furti, 2 rapine e lesioni personali. Il ragazzo, finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, era nel mirino degli inquirenti dell'Arma che indagavano su una serie di colpi messi a segno tra l'aprile del 2022 e il luglio di quest'anno. Il 32enne, secondo l'accusa, aveva preso di mira i supermercati cittadini dove oltre a generi alimentari, creme abbronzanti e altri prodotti si era impossessato di decine e decine di confezioni di figurine del popolare gioco per un valore complessivo di 2mila euro. In due occasioni i furti si erano trasformati in rapine quando, sorpreso ad intascare il bottino, il ragazzo avrebbe minacciato il personale dei negozi e aggredito il titolare di un esercizio commerciale che lo aveva pizzicato mentre faceva sparire delle creme solari.