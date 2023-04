Allerta meteo arancione: vento forte, mare agitato e rischio mareggiate

Allerta meteo per il crinale Appenninico e la zona costiera, entrambi interessati da una previsione di vento forte. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna segnala per per la giornata di lunedì venti nord-orientali di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutto il crinale appenninico e sull’intero settore centro-orientale della regione.

Per l'alto Appennino e per tutta la fascia costiera il livello di allerta per il vento è arancione, mentre per la fascia interna di pianura e collina, in tutta la Romagna, l'allerta è di livello giallo. Inoltre si prevede mare agitato al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.