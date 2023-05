Allerta meteo rossa, da Riccione a Coriano le ordinanze con le chiusure delle scuole nei comuni

L'amministrazione comunale di Riccione comunica per la giornata di martedì, 16 maggio 2023, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche. La sindaca di Riccione Daniela Angelini, in accordo con Prefettura di Rimini e la Protezione civile, a seguito dell’allerta rossa diramata dalla Regione Emilia Romagna per criticità idrauliche e idrogeologiche, ha firmato un'ordinanza per chiudere le scuole.

La sindaca Angelini invita la cittadinanza a evitare spostamenti non necessari. L'amministrazione comunale terrà costantemente monitorati i sottopassi e i corsi d'acqua.

Al termine della riunione svoltasi nel pomeriggio e nella quale è stato fatto il punto insieme a Istituzioni e comuni della provincia sulle previsioni meteo, sulle iniziative da mettere in campo per attenuare al massimo i disagi per prevenire danni possibili causati dal maltempo annunciato, il Comune di Misano Adriatico ha disposto per la giornata di martedì, 16 maggio, la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili, degli impianti sportivi e il mercato ambulante del martedì

Si invitano i cittadini alla massima prudenza.

Causa allerta meteo prevista per le prossime ore, al fine di limitare il più possibile disagi alla popolazione, l’amministrazione comunale di Coriano, in accordo con la Prefettura e gli altri Comuni del territorio provinciale, ha disposto la chiusura per la giornata di martedì, 16 maggio, delle scuole di ogni ordine e grado, delle palestre e degli impianti sportivi, della biblioteca comunale e dei guadi.

In seguito al bollettino meteo 61/2023 della Protezione civile regionale, che ha dichiarato lo stato di allerta rossa per criticità idraulica, idrogeologica e gialla per vento anche per il territorio di Santarcangelo, in accordo con la Prefettura e gli altri Comuni della Provincia di Rimini, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – compresi i nidi d’infanzia – con relative palestre, nonché biblioteche, centri diurni per anziani, centri educativi e di formazione professionale nella giornata di domani (martedì 16 maggio), scelta già attuata anche in altre Province della Romagna.



Il provvedimento è adottato in considerazione dei disagi e dei rischi per la mobilità e per l’incolumità delle persone che possono derivare dal maltempo, anche allo svolgimento del servizio di trasporto urbano, extraurbano e a gli spostamenti delle famiglie e degli studenti sul territorio, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica ed evitare pericoli agli alunni e al personale delle scuole. Sono quindi sconsigliati per chiunque tutti gli spostamenti, se non strettamente necessari.

