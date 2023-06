Allestiscono un minimarket della droga in discoteca, arrestata una coppia

Si era presentata in discoteca con un vero e proprio minimarket di stupefacenti la coppia, 30enne lei e 35enne lui, arrestata in flagranza da una pattuglia della polizia di Stato nel pomeriggio di domenica. A dare l'allarme, mentre era in corso l'after, un addetto alla sicurezza del locale riminese che ha visto i due aggirarsi con fare sospetto tra gli altri clienti. Entrambi, infatti, erano già noti al personale della discoteca in quanto in passato erano già stati sorpresi a spacciare. L'intervento degli agenti ha visto bloccare il 30enne e la 35enne che sono stati perquisiti. Nello zainetto della ragazza sono spuntate 22 pasticche di ecstasy e 6 dosi di cocaina mentre, addosso a lui, sono stati rinvenuti 1 involucro di hashish da 10,5 grammi nascosto negli slip, un contenitore e una bustina con altri 3,6 grammi della stessa sostanza. Ad entrambi, inoltre, è stato trovato denaro contante ritenuto il provento dello spaccio. Il tutto è valso le manette alla coppia che, nella mattinata di lunedì, è stata processata per direttissima.