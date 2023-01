Aveva allestito un "mercatino" della droga nella sua abitazione, arrestato un 60enne riminese

Nella sua abitazione aveva allestito un vero e proprio “mercatino” della droga, in cui vendeva stupefacenti di svariate tipologie quali hashish, marijuana, anfetamina, Mdma e farmaci oppiacei, che sottoposti a narcotest davano riscontro positivo. Per questo motivo nel pomeriggio di giovedì (19 gennaio) il personale della Squadra Mobile, nell’ambito di specifico servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne riminese, già conosciuto agli investigatori, in quanto gravato da precedenti di polizia in materia di armi e stupefacenti. Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso anche di due pistole scacciacani e una giocattolo a gas, riproducenti le fattezze di armi semiautomatiche. L’arrestato è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso della stessa operazione, gli investigatori, configurandosi ipotesi delittuosa più lieve, hanno deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico marjuana e hashish, un 58enne residente nel bolognese ed alloggiato in un hotel cittadino.