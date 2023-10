Allevamenti di cani in nero, nascosto al Fisco oltre mezzo milione di euro

Si presentavano ai clienti come allevatori amatoriali ma, secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, in realtà erano dei veri e propri imprenditori che utilizzavano l'escamotage per evitare di pagare le tasse. Sono 3 gli allevamenti finiti nel mirino delle Fiamme Gialle di Cattolica che, nei giorni scorsi, si sono presentate nelle strutture di Misano Adriatico e di Montefiore Conca che commercializzavano tibetan terrier, buldog francese, golden retriever e akita shiba. Gli accertamenti sono partiti grazie ai rilievi aerei effettuati dall'elicottero del Reparto Aeronavale dopo che i militari della Finanza si erano insospettiti in seguito all'enorme numero, oltre 500, di cani iscritti alle anagrafi canine dei comuni interessati che venivano poi venduti senza rilasciare alcun documento fiscale. I controlli patrimoniali hanno così permesso di accertare che i tre, attraverso la mancata emissione delle fatture, avevano permesso di nascondere al Fisco oltre mezzo milione di euro. Gli allevatori sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate per il recupero dei ricavi a tassazione e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Sono in corso ulteriori approfondimenti nei confronti di altri soggetti che potrebbero aver svolto la medesima attività in totale evasione d’imposta.