Allevamento avicolo, Orizzonte Comune: "Quel modello di sviluppo è superato, ma non siamo uniti"

Dopo San Leo, anche il Comune di Pennabilli non prende una posizione rispetto all’allevamento di polli della Cavallara. I consiglieri di maggioranza infatti non approvano l’ordine del giorno proposto dal gruppo di minoranza Orizzonte Comune. I cui obiettivi principali sono due: "Verificare la correttezza e completezza giuridica dell’iter amministrativo e di tutta l’attività istruttoria che ha portato all’adozione del provvedimento autorizzativo del progetto di allevamento avicolo in località Cavallara di Maiolo. E proporre presso la Regione Emilia-Romagna il ricorso in Autotutela al fine di richiedere la sospensione e/o l’annullamento del provvedimento autorizzativo evidenziando le gravi ragioni di pubblico interesse e/o intraprendere ogni altra iniziativa legale eventualmente necessaria ed esperibile".

"Il suddetto ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dal Comune di Novafeltria, che ha in seguito chiesto ai comuni limitrofi di portare nei propri consigli comunali il medesimo Odg - spiega Orizzonte Comune -. L’allevamento infatti, ha una ricaduta su tutta la valle. Riteniamo fondamentale procedere uniti, contro un modello di sviluppo superato che danneggia in primis la salute dei cittadini, l’ambiente e lo sviluppo turistico. Crediamo che la Valmarecchia rappresenti un unico territorio con obiettivi di sviluppo comuni che non necessita di visioni miopi e campaniliste".