Alliance Française organizza a Marebello la prima edizione della fête de la musique

Grande successo di pubblico e partecipazione danzante alla prima edizione della fête de la musique svoltasi a Marebello di Rimini al Parco Laurenti e nelle spiagge 104-105 antistanti l'Istituto Tecnico per Turismo Marco Polo dove l'Alliance Française promotrice dell’evento ha la sua sede.

La festa della Musica si svolge da anni in Francia e in tutta Europa il 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, e l’Alliance Française San Marino Rimini ha voluto insieme al Comitato Marebello organizzare questo evento con diverse postazioni musicali partendo dal parco Laureti per poi arrivare nelle spiagge. Quest'anno la data coincideva con Gradisca pertanto, la serata che ha dato inizio all'estate, ha visto alternarsi diversi gruppi musicali che hanno allietato la serata conclusasi con i fuochi d'artificio sulla spiaggia.

I gruppi che si sono esibiti con musiche francesi e non solo, sono riusciti a coinvolgere il pubblico in ore di danze: i balli popolari con Duo Baguette e Dottor Folk e il maestro Giuseppe Scandiffio di Fermento Etnico al parco Laureti; in spiaggia le canzoni anni 60-70-80 con Elisa & the Boomers; la disco con MaxMusicFun e la baby dance con gli animatori di Rimini Village. Era possibile anche degustare delle crêpes grazie a una postazione del Bar Lento.

Hanno chiuso la serata lo spettacolo di MrCubanito con l'esibizione dell'Eurovision francese e poi tutti in spiaggia dai bagnini Bradipo per i magnifici fuochi d'artificio.

La settimana prossima, dal 24 al 28 giugno, che precede il passaggio della partenza del Tour de France si propone una Semaine Jaune (animazione dalle ore 16 alle 18): sulla spiaggia presso i bagni dal 104 al 106 i più piccoli avranno l'occasione per imparare qualche nuova espressione in lingua francese giocando ai mini Jeux Olympiques, in attesa di vedere quelli di Parigi 2024.