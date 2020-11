Allo stadio di Riccione l'ultimo saluto a don Giorgio

Sono stati fissati per martedì 3 novembre, alle 15 presso lo stadio di Riccione, i funerali di don Giorgio Dell'Ospedale il parroco degli Angeli Custodi deceduto sabato sera per le complicazioni dovute al coronavirus. Nella tarda mattinata di lunedì 2 novembre, invece, si aprirà la camera ardente per il sacerdote 78enne presso la chiesa della Pentecoste, in viale Reggio-Emilia sempre nella Perla Verde, che rimarrà aperta fino alle 12 di martedì. La veglia funebre è stata fissata per le 21 di lunedì ma, a causa delle limitazioni imposte dall'epidemia di Covid-19, sarà aperta solo ai familiari del parroco e ai sacerdoti. Sarà comunque possibile seguire la funzione in streaming sul sito della parrocchia. Anche i funerali saranno trasmessi su internet.

Don Giorgio è spirato nella serata del 31 dopo che, dallo scorso 2 ottobre, era stato trovato positivo al Coronavirus. Le condizioni del sacerdote si erano via via aggravate fino a quando il 78enne era stato ricoverato in Terapia intensiva. Giovedì si era avuto un improvviso peggioramento delle sue condizioni e, sabato, la situazione è precipitata fino a quando il cuore del parroco ha smesso di battere.