Allo stadio Nicoletti di Riccione la finale nazionale di Campioni in tour

Nel 2009, per la prima volta nella storia del calcio giovanile, viene organizzato un torneo all’interno di uno dei più prestigiosi stadi del calcio, il Giuseppe Meazza a San Siro di Milano, nel corso di una giornata dedicata interamente ai giovani atleti. Da allora, Campioni in tour ha attraversato i templi del calcio italiano fino ad arrivare all’edizione di quest’anno, la tredicesima, le cui finali si svolgeranno allo Stadio Nicoletti di Riccione, domenica 18 giugno, dalle 9:30 alle 19, con la partecipazione di tante squadre provenienti da diverse zone d’Italia.

Campioni in tour è un progetto nato da un’idea di Francesco Gullo - personaggio televisivo e opinionista sportivo – che porta i giovani atleti a giocare negli stadi dei loro sogni, dove si disputano le partite dei campioni e delle squadre del cuore di serie A, B e C. Accanto alle attività sportive e ricreative che coinvolgono tantissimi bambini, la manifestazione si distingue anche per l’impegno sociale, con l’iniziativa parallela denominata Campioni in tour per le pediatrie: le donazioni dei genitori dei bambini partecipanti saranno utilizzate per l’acquisto di giocattoli per il reparto pediatrico degli Ospedali di Rimini, Padova e Pavia e a Rimini verranno consegnati il 19 giugno, mentre nelle altre due città successivamente. La manifestazione è organizzata dalla Associazione Calcio Asd Campioni in Tour, con il patrocinio del Comune di Riccione. L’ingresso prevede il pagamento di un biglietto unico da 5 euro.