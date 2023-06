Allontanato dal pronto soccorso perchè fumava all'interno il paziente da in escandescenza

Notte agitata al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini dove, intorno all'1.15 di lunedì, è stato necessario l'intervento delle Volanti per un paziente che dava in escandescenza. L'uomo, un nordafricano 30enne, secondo quanto emerso si era presentato nel nosocomio e una volta fatto accedere al triage avrebbe iniziato ad infastidire un'anziana paziente per poi accendersi una sigaretta. Allontanato dal personale, lo straniero è poi rientrato in pronto soccorso per colpire con un violento pugno il vetro divisorio del triage danneggiandolo per poi continuare a dare in escandescenza tanto da interrompere il lavoro del personale sanitario. Il magrebino ha continuato con le sue intemperanze anche all'arrivo delle divise ed è stato quindi bloccato e portato in Questura. Una volta negli uffici di piazzale Bornaccini è emerso che il nome dichiarato agli agenti era falso e, alla fine, grazie al fotosegnalamento è stato identificato ma durante le operazioni ha cercato di aggredire le divise. Processato per direttissima lunedì mattina, il giudice ha convalidato l'arresto del 30enne e ha applicato nei suoi confronti l'obbligo di firma.