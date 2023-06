Alluvione, 5 mila euro per i danni alle abitazioni. Nel Comune di Rimini fino ad ora solo 7 domande

Sono iniziate ad arrivare le prime domande di contributo da parte dei cittadini che hanno subito danni alla propria abitazione e ai propri beni a seguito dell’alluvione del mese scorso. Sono 7 le domande pervenute ad oggi al Comune di Rimini per richiedere il rimborso spesa relativo a diverse tipologia di danni subiti: dalla pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti, agli interventi su elementi strutturali e impiantistici, dall’arredamento agli elettrodomestici, ma anche all’acquisto dell’abbigliamento, di stoviglie e utensili, ed eventuale materiale didattico per i figli.

Fino al 30 agosto (questo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto) è attiva la procedura per i cittadini che abbiano necessità di richiedere contributi per i danni subiti alla propria abitazione ai propri beni a seguito dell’alluvione, mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo è fissato al 31 ottobre 2023.

Si tratta di un primo acconto di 3.000 euro, per poi arrivare fino a un massimo di 5.000 euro come saldo. Per danni fino a 5.000 euro non è richiesta la perizia. Le spese che potranno essere rimborsate con il contributo dovranno essere documentate. I beneficiari del contributo devono presentare domanda al Comune per ricevere l’acconto (3000 euro) e una successiva rendicontazione per attestare le spesa dell’acconto accreditato e ricevere l’eventuale saldo (2000 euro).

La domanda per la richiesta di contributo si dovrà presentare utilizzando i moduli che sono scaricabili dal sito internet del Comune di Rimini o a disposizione per il ritiro all’Urp di piazza Cavour. La domanda al Comune di Rimini si potrà presentare tramite consegna a mano, oppure tramite raccomandata A/R, tramite Pec oppure digitalmente attraverso istanza on line (come indicato di seguito).

Il Comune, dopo aver verificato i dati dichiarati, trasmetterà al presidente della Regione e al Dipartimento nazionale della Protezione civile le informazioni per procedere ai pagamenti.