Alluvione, attivo punto raccolta di beni di prima necessità per le popolazioni dei Comuni più colpiti

Per sostenere e dare un supporto alle popolazioni colpite dall’emergenza alluvione nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena a partire da lunedì, 22 maggio, il comune di Coriano ha attivato un punto raccolta sotto i portici del Municipio presso la Proloco, in piazza Mazzini. Sarà possibile consegnare viveri a lunga conservazione, indumenti, materassi, cuscini, coperte, suppellettili ed elettrodomestici (su prenotazione) il lunedì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13.

Sempre da lunedì in concomitanza dei mercati settimanali sono stati attivati dei punti informativi, il lunedì al mercato di Coriano in via Garibaldi e il giovedì al mercato di Ospedaletto. È gradita la collaborazione al progetto solidale di chiunque possa mettere a disposizione un mezzo per il trasporto delle merci.

“Insieme si va più lontano. Mentre la conta dei danni viene via via definita sul nostro territorio – afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - si continua a lavorare in queste ore per dare supporto e aiuti materiali di prima necessità ai cittadini sommersi letteralmente dall’acqua e dal fango in vari Comuni della nostra regione. Da questa mattina, non appena abbiamo attivato il punto raccolta sotto il porticato davanti alla Pro loco, hanno cominciato ad arrivare con sacchi di indumenti le prime persone intenzionate a dare una mano a chi in questo momento ne ha grande bisogno. Una risposta immediata a un bisogno immediato che rispecchia la volontà e il desiderio di tantissime persone di non rimanere con le mani in mano ma di agire al più presto, come peraltro evidenziato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua visita in Romagna esprimendo la precisa intenzione di adottare provvedimenti rapidi, e a stretto giro, a soccorso delle popolazioni e dei territori devastati dall’alluvione”.