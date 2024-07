Alluvione, Figliuolo: "Oltre un miliardo per rimborsi a privati e imprese e a breve ne arriveranno altri"

Il commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione, generale Francesco Paolo Figliuolo, traccia un bilancio sulle attività svolte a oltre un anno dalla tragedia del maggio 2023. Come riferisce l'Ansa, Figliuolo in una nota afferma che sono state "superate le 400 pratiche per i rimborsi a privati e imprese per importi superiori a 12 milioni di euro". Avanza intanto la ricostruzione pubblica per la messa in sicurezza del territorio, con tanti cantieri terminati e molti altri in atto.

"Con le ordinanze già emesse ho finanziato 2.041 interventi che afferiscono alla viabilità delle strade provinciali e comunali delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche", spiega Figliuolo, uno stanziamento complessivo di circa 761,7 milioni di euro. Sono stati poi finanziati 381 interventi per la difesa idraulica attraverso un fondo da 270 milioni di euro; 34,2 milioni di euro per edilizia residenziale pubblica e saline di Cervia con 255 interventi finanziati. Risorse cui si sommano i provvedimenti relativi per le scuole e impianti sportive con 271 interventi e 30,5 milioni di euro, mentre per la messa in sicurezza e ripristino delle reti di distribuzione dei servizi essenziali sono finanziati 18 interventi con 16,8 milioni di euro.

"Stiamo accertando ulteriori esigenze finanziarie che gli Enti locali hanno avanzato a copertura dei quadri economici progettuali ed abbiamo definito anche la perimetrazione di tutti gli interventi che contribuiscono al raggiungimento della misura Pnrr di cui sono destinatario, per 1.200 milioni - prosegue il generale - Il Governo ha messo a mia disposizione 1,2 miliardi di euro per il rimborso di famiglie e imprese cui si aggiungeranno a breve 700 milioni di credito di imposta e 2 miliardi e 500 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio, sono in arrivo oltre 328 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (Fsue) e sono previste ulteriori risorse in corso di quantificazione".